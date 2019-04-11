儲局議息紀要為加息留空間 港股力保三萬關 美股偏軟

歐洲央行「放鴿」，議息後決定維持基準利率為零，並把目前利率最少維持至今年底。美股早段窄幅上落，杜指初段跌21點報26129點，納指升26點報7935點。國際貨幣基金組織（IMF）半年內，第三度調低今年全球經濟增長預測。加上美國總統特朗普擬挑起美歐貿易戰線，拖累昨天港股一度失守三萬點大關，惟收市三萬關失而復得。



美國聯儲局發表的上月議息會議記錄指，數名與會官員表示，他們對聯邦基金利率合適範圍的看法，可能會根據即將發表的數據及其他進展情况，會有朝上或下的方向轉變。



有分析認為，這顯示與會官員為倘經濟狀況改善，要對年底前加息的可能性留下空間。但紀要總結指，大多數與會者仍預期今年餘下時間美息目標範圍將維持不變。



美財長指不為達貿協定強制限期



美國財長努欽表示，周二晚與中國官員就貿易協議進行了富有成果的討論；並透露中美已就有關貿易協議的執法機制達致共識，並同意設立執法辦公室。但努欽還稱，中美沒有為最終達致貿易協議定下強制限期。



歐洲央行「放鴿」，議息後決定維持基準利率為零，邊際借貸利率及存款利率亦分別不變於四分一厘及負零點四厘，並把目前利率最少維持至今年底。



行長德拉吉記者會上表示，如有必要歐央行可以調整所有的工具，而當局在恢復加息後，繼續將到期債券回籠資金再進行投資。美股開市窄幅上落，杜指初段跌21點報26129點，納指升26點報7935點。



德拉吉承認歐羅區經濟正在轉弱，未來幾個月核心通脹亦將會偏軟，惟經濟衰退的可能性不高。



另外，美國3月份不計入食品和能源的核心消費物價指數（CPI）按月升0.1%，按年則升2%，低於市場預期水平，期內基本CPI符合預期按月升0.4%，按年則升1.9%，稍高於預期水平。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26157.16點，升6.58點；納斯達克指數報7964點，升54點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見66.67港元，較香港收市價跌0.27港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見395.67港元，較香港收市價升6.87港元。



汽車股表現亮麗



港股連漲兩日後回吐，恒指跟隨外圍走弱低開105點報30052點，開市後沽盤急增，隨即跌穿三萬關，並下滑至全日低位29892點，及後A股走勢逐步改善，再有重磅股騰訊及友邦（1299）加持，港股收復部份失地。



藍籌股個別發展。4月國產網絡遊戲審批發佈騰訊上榜，獲大行上調目標，股價連升三日，逆市收漲1.36%，報388.8元；友邦走高0.69%，收報80.25元，兩隻合力貢獻恒指61點。