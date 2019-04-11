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拆息抽升 港匯創三月高

2019-04-11 列印
        港元拆息近日持續上揚，隔夜息升近3厘水平，翌日隔夜息更高見5厘。綜合市場人士指出，由於銀行體系總結餘，已縮減至543億元，銀行對拆出資金偏向保守，加上資金歸邊，以致拆息連日扯高，令港美息差大為收窄，套息盤見勢紛紛拆倉，推動港匯一度飆升逾百點子，至7.8305兌1美元，創出3個多月來的新高。

  據財資市場的網頁資料顯示，隔夜息至1個月拆息全線升越2厘水平，隔夜息高報2.96厘，較上日大升93點子。至於與供樓相關的1個月拆息則升27點子，報2.05厘。

  在短息大幅抽高下，港匯愈走愈強，昨接近中午曾高見7.8305，上升108點子，其後重返7.84附近水平，截至晚上8時許報7.8379。
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