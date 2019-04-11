  • 2019年4月11日 星期四
  • 26º
  • 84%
熱門： 佔中何猷啟繞道機場熊貓

日報新聞 > 財經

WeLab勇奪虛銀牌照 成首獲發牌科創企業

2019-04-11 列印
■龍沛智（右）表示，將發揮WeLab在香港本地及其他市場累積的純線上金融營運經驗支持虛銀業務發展。旁為陳家強。
Previous Next

        虛擬銀行大熱門之一純港資網貸「獨角獸」WeLab，以獨資身份在次輪奪得牌照。金管局昨公佈，已經向Welab Digital Limited批出銀行牌照經營虛擬銀行，牌照於昨日起生效，是該局發出的第4個虛擬銀行牌照。

        WeLab將按照金管局規定，在未來6至9個月內推出虛擬銀行服務，公司會以科技推行普惠金融。WeLab回覆本報時稱，期望盡快推出虛擬銀行服務，初期會先推出簡單的個人零售銀行業務。目前虛擬銀行團隊仍然在籌建當中，未來會繼續招聘人手，至於虛擬銀行初期投資額多少，則未有透露。

三地共擁3600萬用戶

        WeLab虛擬銀行將由有銀行界「卡王」之稱，前恒生（011）個人銀行業務主管梁永祥出任行政總裁，負責掌舵虛擬銀行。財經事務及庫務局前局長陳家強則會出任WeLab虛擬銀行董事局主席。

　　由渣打香港前高層龍沛智創辦的WeLab，為港產金融科技初創企業，在香港和內地分別以「WeLend」及「我來貸」品牌，經營網上貸款業務。此外，WeLab業務版圖拓展至印尼的消費金融業務，公司表示在三地共擁有超過3600萬用戶。

　　龍沛智表示，將發揮WeLab在香港本地及其他市場累積的純線上金融營運經驗，全力支持WeLab虛擬銀行的發展。WeLab虛擬銀行未來將以即刻、互動和智能為核心理念，利用自主研發的人工智能、大數據及機器學習等領先金融科技技術，向公眾提供更便利、更多元化的零售銀行服務及產品。

「卡王」坐鎮虛銀

　　WeLab一度有意在港上市，在去年7月向港交所遞交上市申請。據當時向港交所提交的初步招股文件披露，公司在2017年已經錄得盈利，賺1769萬美元（約1.39億港元）；收入方面，全年總收入為1.55億美元（約12.2億港元）。不過，WeLab上市申請並沒有進展，已處於失效狀態。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd