WeLab勇奪虛銀牌照 成首獲發牌科創企業

虛擬銀行大熱門之一純港資網貸「獨角獸」WeLab，以獨資身份在次輪奪得牌照。金管局昨公佈，已經向Welab Digital Limited批出銀行牌照經營虛擬銀行，牌照於昨日起生效，是該局發出的第4個虛擬銀行牌照。



WeLab將按照金管局規定，在未來6至9個月內推出虛擬銀行服務，公司會以科技推行普惠金融。WeLab回覆本報時稱，期望盡快推出虛擬銀行服務，初期會先推出簡單的個人零售銀行業務。目前虛擬銀行團隊仍然在籌建當中，未來會繼續招聘人手，至於虛擬銀行初期投資額多少，則未有透露。



三地共擁3600萬用戶



WeLab虛擬銀行將由有銀行界「卡王」之稱，前恒生（011）個人銀行業務主管梁永祥出任行政總裁，負責掌舵虛擬銀行。財經事務及庫務局前局長陳家強則會出任WeLab虛擬銀行董事局主席。



由渣打香港前高層龍沛智創辦的WeLab，為港產金融科技初創企業，在香港和內地分別以「WeLend」及「我來貸」品牌，經營網上貸款業務。此外，WeLab業務版圖拓展至印尼的消費金融業務，公司表示在三地共擁有超過3600萬用戶。



龍沛智表示，將發揮WeLab在香港本地及其他市場累積的純線上金融營運經驗，全力支持WeLab虛擬銀行的發展。WeLab虛擬銀行未來將以即刻、互動和智能為核心理念，利用自主研發的人工智能、大數據及機器學習等領先金融科技技術，向公眾提供更便利、更多元化的零售銀行服務及產品。



「卡王」坐鎮虛銀



WeLab一度有意在港上市，在去年7月向港交所遞交上市申請。據當時向港交所提交的初步招股文件披露，公司在2017年已經錄得盈利，賺1769萬美元（約1.39億港元）；收入方面，全年總收入為1.55億美元（約12.2億港元）。不過，WeLab上市申請並沒有進展，已處於失效狀態。