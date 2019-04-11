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中交建力爭馬拉項目復工

2019-04-11 列印
        中國提倡的一帶一路發展，當中在馬來西亞東部興建的東海岸鐵路項目，因大馬新政府上場被叫停，而負責項目的中國交通建設（1800）因而蒙受損失。中國交通建設董事會秘書周長江表示，雖然馬來西亞的項目目前停工，但正密切與馬來西亞政府溝通，集團仍會積極推行項目實施，強調集團沒有放棄該項目，望見未來見到成果。

　　周長江表示，中交建一直在與馬來西亞方面密切溝通，在保持該項目功能性不變情況下，對項目的範圍、工程定位以及優化設計方面，提出了包括降低造價等可行性方案，目前該方案正在與馬方積極溝通中。周長江表示，該項目於2017年簽署，下半年開始設計勘探等前期工作，去年7月該項目停工，公司所收到的項目預付款可以覆蓋前期成本，公司沒有墊支也不用對項目提撥備。
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