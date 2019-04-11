設計都會招股籌兩億 每手萬股3939元入場

傢俬買賣電子商務平台及零售商設計都會（1545）今天起至下周二（16日）公開招股，共發售5億股，招股價介乎每股0.3元至0.39元，最多集資1.95億元。每手1萬股，入場費3939.31元。股份預計於本月25日掛牌。西證(香港)融資為獨家保薦人。



設計都會總部設於新加坡，為美國第三方電子商務平台傢俬賣家，以及新加坡中高端傢俬零售商及主要在新加坡營運的綜合家居設計解決方案供應商。該公司表示，集資所得其中74%用於擴展於美國的美國傢俬銷售分部：約17.7%用於擴展於新加坡的傢俬銷售業務；約8.3%用作營運資金。



該公司戰略及業務發展總監侯智明表示，公司在新加坡與美國的商業模式不同，就美國傢俬銷售分部而言，公司並不直接向終端消費者出售產品，終端消費者於網站落單後，公司安排交貨至消費者，並由第三方電子商務銷售平台結清款項。根據招股書，2018年美國傢俬銷售分部的毛利率為23%，而傢俬銷售的毛利率則為49.2%。



侯智明說，由於公司未來將大力發展美國傢俬銷售分部業務，料其收益佔比會進一步提升，可能會拖累整體毛利率進一步下降，但其後將穩定於20%至29%。往績記錄期，毛利率已逐年下降，由2016年的33.7%下降至2018年的30.9%。



設計都會亦指，計劃於今年第四季及明年第四季在新加坡開設兩個新銷售點，而目前於新加坡經營7個銷售點。對於公司是否有意把線上業務擴展至新加坡，侯智明表示，新加坡地域範圍比較小，客戶更有意願去線下門店選購產品，因此發展線上門店的潛力較小；反之，美國消費者則更熱衷於在電商平台購物。