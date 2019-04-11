首三個月累計手機鏡頭出貨量2.33億件，車載鏡頭出貨量1061.8萬件。
光電產品方面，3月手機攝像模組出貨量為2856.6萬件，按年增14.3%，由於手機攝像模組的產品結構改善，出貨量按月僅增1.5%。其他光電產品出貨量按年增6.26倍、按月增四成至530.1萬件。
不過全球手機市場仍疲弱，最大市場中國的出貨量持續倒退。中國信通院昨日公布，3月內地手機市場整體出貨量為2837.3萬部，按年跌6%，為連續5個月錄按年跌幅。
上周四終審法院裁定「不誠實取用電腦罪」的詮釋，令此罪不可檢控以手機在私人地方的偷拍行為，昨天即出現檢控失敗個案。報稱任教學助理的男子，涉於一五年在朗豪坊偷拍男童如廁，被控四項「不誠實取用電腦罪」，案件...
2019-04-11
據澎湃新聞指，上市公司、黑龍江葵花藥業集團股份有限公司原董事長、前人大代表關彥斌（圖）涉嫌謀殺被大慶市讓胡路區人民檢察院拘捕。據知情人士透露，關彥斌與前妻發生糾紛，更將她毆打成植物人。 現年六十五歲的關彥斌不僅曾擔任兩屆全國人大代表，更是年銷售近四十億元「葵花藥業」的持有者。他突然於本年一月一日，以「個人年齡原因」辭去公司董事長、總經理的職位，改為由兩個女兒擔任。 股價一度下跌9% 而在本年一月二十九日公安以「涉嫌故意殺人罪」向大慶市讓湖區檢察院市請求拘捕關彥斌，並獲批准。據知情人士透露，關彥斌與一年多前已離婚的前妻張曉蘭發生糾紛，其間一度失手把她毆打成植物人。 受這消息影...
2019-04-11
每年吸引不少港人旅遊的泰國曼谷，其著名購物商場Central World購物中心昨天約下午五時四十分發生大火，目前最少造成三死七傷。據報，有人從Central World八樓跳下逃生死亡。從圖片可見，火警現場佈滿濃濃的黑煙，一度需要疏散民眾，現時大火已經救熄。 據泰國傳媒報道，曼谷購物熱點Central World發生火警，火勢發生於酒店大樓八樓用於儲存文件的資料室，火勢猛烈，期間一度有人被困，消防隊到場後用了約三十分鐘將大火救熄。 曼谷市長阿薩溫昨晚七時二十分時接受記者採訪表示，火勢已完全獲得控制。本次火災已造成三人死亡，七人受傷，死者中一人當場死亡，另外兩人在朱拉隆功醫...
2019-04-11
豪宅頻錄交投，利嘉閣助理分區經理王馗維表示，九龍站漾日居3座高層G室，面積約1136方呎，採3房連套房間隔，望部份海景，原先叫價3900萬，經議價後減價約120萬，以3780萬元連租約易手，呎價332...
2019-04-11
歐洲央行「放鴿」，議息後決定維持基準利率為零，並把目前利率最少維持至今年底。美股早段窄幅上落，杜指初段跌21點報26129點，納指升26點報7935點。國際貨幣基金組織（IMF）半年內，第三度調低今年...
2019-04-11
阿仙奴上場英超吃悶棍，拿玻里亦在意甲主場失分，兩支哀兵今晚歐霸八強首回合對壘，互無爭勝把握。主場的槍手中鋒拿卡錫迪各賽事近五場僅入一球，客軍射手梅頓斯在此賽事又腳軟，故逾三倍和值得一試。 （Now643、有線616、656、myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 上仗英超槍手全場捱打，最終0:1不敵拖肥糖，各賽事三連勝走勢告終。該隊防守中場格列沙加和中堅哥斯尼齊受傷倦勤，今仗難望復出，防線隨時再現漏洞。雪上加霜，兵工廠射手拿卡錫迪腳風欠順，不同戰線近五場只入一球，烏尼坦言不滿意球隊的攻守表現。 攻守各有隱憂 拿玻里近況同樣欠佳，上場主場被十人應戰的熱拿亞逼和1:...
2019-04-11
潮流興玩SUV玩樂車，適逢近期幾款日、韓新作均以高性價比作招徠，最平二十萬餘元有交易，不失為家庭車好選擇。 CX-5 空間大 萬事得CX-5空間大設備豪，新到2.5 i-Special頂級版加有新一代...
2019-04-11
去年合體開騷嘅組合BOYZ成員關智斌（Kenny）和張致恆（Steven），出道15年，二人由昔日O靚仔變男神！其中38歲爆肌Kenny愈戰愈勇，靠早年北漂肯捱多年，喺內地爆紅；34歲童顏Steven...
2019-04-11
向來喜歡發掘一些從來未去過的國家或城市，日本長崎一直在願望清單上。以往去長崎，需要經由福岡，無論坐巴士或火車，均需約兩小時多的車程，得悉今年一月HK Express開通長崎直航，碰巧早前我要到福岡出差，便決定改機票，因利成便由福岡入、長崎返，探索長崎這個未知之地。 到長崎，本來主要看歷史。長崎為日本西部重要港口城市，十六世紀開始已是歐洲人進入日本的其中一個主要門戶，當中包括經商者及傳教士，這些外國人旅居長崎市內，建造了洋式樓房及教堂，使其都市景觀有別於日本其他城市。市內還有歷史悠久的中華街，為另一道歷史風景線。二○一八年，長崎縣內的基督教堂建築群被列入世界遺產，而屬於明治工...
2019-04-11
何良因為到澳洲出席復活節周歲馬拍賣會，所以昨晚未有在港督戰，但出擊大計照樣進行，結果憑「幸運大兄」及「無價寶」包辦第一口孖寶，另外「天地人」拼入Q腳，遙控搏殺都得心應手！ 馬場浮世繪
2019-04-11