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舜宇手機鏡頭出貨　上月按年增41.7%

2019-04-11 列印
        多間手機廠商近期都推出後置三鏡頭、甚至四鏡頭的手機，相關設備廠有機會受惠升級潮。舜宇光學(2382)公布3月份產品出貨量數據，手機鏡頭出貨量為8598.8萬件，按年及按月分別增41.7%及31.9%，車載鏡頭出貨量373萬件，按年及按月分別增30.5%及39.2%。

　　首三個月累計手機鏡頭出貨量2.33億件，車載鏡頭出貨量1061.8萬件。

　　光電產品方面，3月手機攝像模組出貨量為2856.6萬件，按年增14.3%，由於手機攝像模組的產品結構改善，出貨量按月僅增1.5%。其他光電產品出貨量按年增6.26倍、按月增四成至530.1萬件。

　　不過全球手機市場仍疲弱，最大市場中國的出貨量持續倒退。中國信通院昨日公布，3月內地手機市場整體出貨量為2837.3萬部，按年跌6%，為連續5個月錄按年跌幅。
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