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中國動力擬配股 折讓18%籌七千萬

2019-04-11 列印
        中國動力控股（476）計劃，按每股配售價0.11元，配售最多6.7億新股，集資淨額7060萬元，作價較昨日收市價0.134元折讓近18%。

　　按配售協議，中國動力將發行予不少於6名承配人，新股佔擴大後已發行股本約9.73%，預計集得的7370萬元扣除行政開支後，有7060萬元淨額。公司表示，資金將用作一般營運用途及在中國開發電動車輛。昨日該股收報0.134元，跌4.29%。

　　內地新能源車補貼年內陸續調低，相關車企亦有集資舉措，上月底，五龍電動車（729）亦以先舊後新方式，配售最多8.33億股，佔擴大後股本3.05%，集資淨額3850萬元。

　　該作價為0.048元，較當時前一天收市價折讓18.64%。集資所得用作還債及一般營運用途。
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