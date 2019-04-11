﻿中環IFC外望——花旗香港一姐分享記者夢

花旗傑出財經新聞獎頒獎禮噚日舉行，花旗集團香港及澳門區行長伍燕儀（Angel）與在場記者分享咗一個小秘密。原來Angel喺細細嗰嘅時候，都懷有一顆做記者的心，所以佢在大學嘅時候，主修工商管理，副修傳理。



原本都一帆風順，不過事緣大學搞咗個新聞比賽，Angel好畀心機寫咗篇作品參加比賽。可惜最終作品未能夠得獎，Angel問番老師有何要改進，原來成篇作品都畀老師「由頭改落尾」。Angel講笑咁話，嗰次事件都有少少打擊咗做記者的信心。



Angel仲話，做記者與做銀行其實都有共通點，都是要促使社會不斷進步，記者所寫的報道，是要讓讀者去思考，令社會進步；銀行就幫客戶做投資分析，為客戶的財富增值。其實Angel的記者之路雖然不順利，但在銀行界的發展絕對是順風順水，更加是花旗百多年來首位港澳區女行長，絕對是巾幗不讓鬚眉。



胡應湘岳父沽合和違收購守則



即將私有化的合和實業（054），其主席胡應湘的岳父郭子華，因早前在私有化要約期間出售股份，但未有適時披露，違反《收購守則》。郭子華承認違規，並已同意證監會對他所採取的紀律行動。合和昨收報38.6元，跌0.129%。



證監會昨日公布，郭子華在去年12月6日出售4萬股合和股份。由於合和首次公布私有化建議是在同年12月4日，故郭出售股份之時，要約期亦已開始。郭子華作為合和的一名董事的父親，而該名董事是合和的其中一名最終實益擁有人，故在私有化建議中，郭子華構成與和合私有化議案要約人的一致行動的人。



據《收購守則》規則21.2規定，在要約期內，要約人及與其一致行動的人未得執行人員事先同意，不得出售任何受要約公司證券。據規則22.1（a），一旦有相關交易，須加以公開披露，惟郭子華並沒有在適用時限內公開披露此事，因此違反了《收購守則》。證監會藉此事件提醒各市場人士，在進行有關收購、合併及股份回購的事宜時，應遵守適當的操守標準。



合和私有化議案已在上月獲股東通過。據安排，​股份最後買賣日期為本月17日（下周三），並將於下月3日起從聯交所撤銷上市地位。股東的投資款項將可於5月14日或之前透過支票形式取回。



高瞻