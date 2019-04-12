申萬宏源母企招股 籌98.4億迄今最多

申萬宏源香港（218）母企申萬宏源集團（6806）今天起在香港公開發售，最多集資98.4億元，成為今年至今為止集資規模最大的新股。該公司董事長儲曉明昨表示，此次赴港上市的主要目的之一，是加快公司在國際化的佈局。



申萬宏源集團招股價介乎每股3.63元至3.93元。儲曉明說，為了鼓勵長期投資者的投資，公司股票定價並不高，有顯著的價值上漲空間，估值合理有吸引力，在昨日路演時也取得了很好的效果，不少境外投資者對公司有興趣，他對此次IPO充滿信心。



引入13基石投資者



申萬宏源集團此次合共發售25.04億H股，其中6%作香港公開發售，剩餘94%作國際發售。該公司現已引入13位基石投資者，包括工銀資產管理、華夏人壽、中國人壽集團、中國再保險、新華保險等，合共認購約8.29億美元（約65億港元）等值股份。若以招股價上限3.93元計，並假設超額配股權未獲行使，基石投資者認購的股份已佔此次發售股份的66.07%。儲曉明表示，基石投資者的踴躍認購，表明了他們對申萬宏源集團投資價值的認可。他續透露，目前並未與基投有進一步的合作計劃。



申萬宏源集團今次集資淨額的約20%將用作發展國際業務。儲曉明稱，未來公司將大力發展跨境金融業務，吸引內地企業來港IPO及發債；另一方面，內地居民可投資的資產增加，但缺乏資產配置，尤其是全球配置，公司將對此作提前佈局。此外，公司將在「一帶一路」下尋找海外投資機會，發展國際併購業務。



定價不高



對於內地今年增設的科創板，儲曉明認為其最大的意義在於中國資本市場的市場化改革，包括註冊制、上市標準、發行定價以及交易規則等，料中國證券行業在未來數年將享受政策紅利。他續稱，申萬宏源過去積累的新三板資源將成為未來科創板相關業務的豐富儲備。