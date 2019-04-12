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證監告律師 涉價格敏感期買股

2019-04-12 列印
        本港一名執業律師罕有地被證監會狀告，涉嫌干犯內幕交易，昨日於東區裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至5月9日再審。

  證監會昨日公佈。涉嫌就時富金融（510）進行內幕交易的執業律師梁柏強，於2014年12月18日至2015年1月2日期間，買入合共211.2萬股時富金融股份。梁柏強當時擔任泛海控股（香港）的法律顧問。

  梁柏強被指在掌握關乎時富金融的非公開且價格敏感資料期間，買入時富金融股份，雖然其中的85.2萬股在時富金融股份於2015年1月12日發出有關收購行動公告前已出售，但餘下的126萬股則於公告後才售出。
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