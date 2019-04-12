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莎莎上季營業額降7%

2019-04-12 列印
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        莎莎國際（178）公佈截至2019年3月31日止的第4季度銷售數據，營業額為20.56億元，按年下降7.2%。當中，香港及澳門零售及批發業務營業額為17.28億元，按年下跌8.4%， 同店銷售亦下跌10.8% 。

  公司表示，營業額表現較弱的主要原因包括高基數效應，去年同期熱賣的部份潮流產品種類熱潮減退，惟集團最近的新產品未能完全抵銷該類產品的銷售倒退。另外，部份銷售護膚及彩粧產品的藥粧店積極地在遊客旺區開設新店，導致競爭加劇。

  集團亦稱，未來會繼續開設新店，以加強店舖網絡，提升集團的競爭力，以及提升高端產品的供應，以加強自家品牌的關連銷售，提升集團的毛利及盈利能力。
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