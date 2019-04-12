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AlipayHK支援麥當勞點餐App

2019-04-12 列印
        支付寶香港（AlipayHK）繼續搶攻本港電子支付市場，支援麥當勞點餐手機程式付款。Alipay Payment Services HK行政總裁陳婉真表示，希望讓大企業作先鋒，鼓勵香港中小食肆進行數碼轉型，推動餐飲電子支付。

        陳婉真稱，目前正在物色更多大型食肆合作，提供獨家優惠，吸引商戶選用電子支付，預料會受到歡迎，因為可減少點餐所用的空間，亦能提升餐廳效益。

　　香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，點餐App已推出一年，錄得160萬人下載，有45萬活躍用戶。她又稱，餐廳的點餐有約35%來自自助點餐機，帶動銷售額增加，認為效果良好，惟沒有透露數字。
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