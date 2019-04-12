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中石化油服盈喜 料首季多賺逾五倍

2019-04-12 列印
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        中石化油服(1033)公布，按照中國企業會計準則，預計今年第一季股東應佔淨利潤約1.88億元(人民幣，下同)，較去年同期的3012.9萬元增加5.24倍。期內股東應佔扣除非經常性損益後的淨利潤約1.49億元，去年同期錄虧損3.35億元。

　　集團表示，季內隨著國際油價企穩回升，境內外油公司上游勘探開發資本支出較去年同期有所增加，令主要專業工作量及主營業務收入按年增長。集團持續深化內部改革，優化資源配置，推動輔助業務專業化發展，經濟效益持續好轉，首季主營業務毛利率按年明顯增加。

　　另外，首季非經常性損益預計增加淨利潤約3900萬元。

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