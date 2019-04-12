騰訊獨力難支 恒指失守三萬關 內地通脹升 A股應聲挫

內地上月通脹率重回2%水平，市場對通脹風險的憂慮增加，拖累A股昨日跌勢加劇，港股繼續有回吐，即使騰訊（700）續熱炒遊戲業務復甦，股價曾重越400元大關，但獨力難支，港股失守三萬關，最低曾見29783，險守10天線（29712），收報29839點，跌280點。



國家統計局周四公佈，3月居民消費價格指數（CPI）按年升至2.3%，錄得5個月新高，通脹重上「 2」時代；3月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升至0.4%，創三個月新高。



三月CPI升至2.3%



受豬肉價格大幅上漲和油價走高提振，上個月消費者價格指數（CPI）和生產者價格指數（PPI）雙雙加速上行，這是中國經濟在近期放緩後可能企穩的最新跡象。3月份通脹率上升扭轉了CPI和PPI的下降趨勢，CPI自去年年底以來一直在減速，PPI早在去年夏季就出現疲軟跡象。



內地通脹見升溫，貨幣政策或不會如預期般寬鬆。消息拖累內地股市全線下挫，以接近全日低位收市。上證指數失守3200點關，收報3189，跌1.6%；深成指數跌勢更急，收報10158，挫2.65%。兩市成交合計縮減至8173億元人民幣。



恒指略為高開18點至30138點，開市後內地數據一一公佈，A股隨即急挫，跌幅不斷擴大，港股亦跟隨下跌，輕易跌穿三萬大關，收報29839點，跌280點或0.93%；國指收造11618，跌145點或1.24%。大市全日成交1197億元。藍籌金融股走弱，領跌大市。國壽（2628）挫2.78%，收報21元；平保（2318）跌1.82%，報91.75元；港交所（388）跌1.42%，報277元。



手遊股逆市攀升



廣電總局周三下發新一批遊戲版號，多隻手遊股見有資金熱炒，股價逆市攀升。騰訊一度突破400元關，高見400.4元，為去年6月以來首次，其後升勢回順，收升0.67%，報391.4元，是表現最佳藍籌。



遊萊（2022）急漲26.32%，收報0.36元；日前公布入股VR開發商的雲遊控股（484），股價飆21.14%，報7.45元；博雅互動（434）飆15.82%，報2.27元。



