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儲局「放鴿」 杜指跌14點

2019-04-12 列印
        美國聯儲局公佈上月議息會議紀錄向市場「放鴿」，再加上投資者憧憬中美達成貿易協議，美股杜指周四開市曾上升72點報26229點，標指升5點報2893點；納指則溫和下跌17點報7947點。

  歐洲三大股市榮辱互見，英股尾段微跌6點報7415點，德、法股市尾段均向上。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26143點，跌14點；納斯達克指數報7947點，跌16點。滙控（005）美國預託證券價格曾見66.74港元，較香港收市價升0.14港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見389.08港元，較香港收市價跌2.32港元。

        美國就業數據理想，上周首次申領失業救濟人數意外減少8000人至19.6萬人，市場原本預期增至21萬人。
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