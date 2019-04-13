內地數據報喜 恒指倒升70點

內地3月出口有雙位數增長，遠勝市場預期。另外，美國副總統彭斯稱，美國有信心能與中國達成貿易協議，不過警告貿談一旦破裂，美方將不惜一切，對華開徵加倍關稅。美國財長努欽則指，中美雙方就匯率問題接近達成協議。
成交減至897億
恒指低開33點走勢反覆，直至午後內地公佈外貿數據，出口表現優於預期，推動恒指拗腰倒升，收報29909點，升70點；國指收報11659點，升41點。大市成交金額則減至897億元。
藍籌股個別發展，雖然市場逐步消化新遊戲獲批好消息，但騰訊（700）獲大行看好，股價續向400元關進發，撐起大市，收升0.6%，報393.8元；平保（2318）亦升1%，收報92.65元。不過，友邦（1299）跌0.9%，報79.3元。
內銀股先跌後回穩，建行（939）升0.9%，報6.93元；工行（1398）升0.7%，報5.87元；招行（3968）升1.3%，收報40.2元。
汽車股普遍回吐，吉利（175）遭摩根士丹利降級削價，預料吉利股價未來15日有七至八成機會下跌，股價顯著受壓，收挫4.1%，報16.9元；長汽（2333）挫3.5%，報6.63元。
迅銷復牌勁升8.8%
迅銷（6288）公佈中期業績及復牌後造好，曾抽升13.4%，高見43.1元，收升8.8%，報41.35元。莎莎國際（178）第四季港澳同店銷售跌10.8%，拖累股價挫4%，收報2.65元。
京華山一研究部主管彭偉新指出，近日大市缺乏方向，市場正等待中美貿易談判進展，只要有實質結果出爐，方可確定後市去向。
他續稱，由於中美官員對貿談聲明較為含糊，預期恒指短期續於三萬關附近上落。