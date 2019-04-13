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傳港航擬籌20億保牌照

2019-04-13 列印
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　　路透社引述知情人士透露，香港航空高層上周告知股東，若未能獲得新資金，其營運牌照面臨風險；該公司高層談到通過股票配售籌集20億元的可能性。

股東要求查閱帳目

　　知情人士表示，在考慮提供資金前，股東要求查看該公司2018年財報。香港航空不對其財務活動置評，海航對此亦不予置評。

　　早前有媒體引述消息人士報道，海航擬於今年中為香港航空引資，有意的投資方來自新加坡及印度，期望於今年中完成交易。港航回應稱，一向對引入有實力的投資者持開放態度。

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