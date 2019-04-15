內地周三公佈GDP數據 港股挑戰30500關

港股上周五一度回調，尾段卻拗腰倒升70點，成功收復10天線。美國當晚亦一度彈升近300點，最後收市仍升269點。分析認為，港股市底仍然強，逐步挑戰今年高位，本周關注美股業績期表現及中國首季國內生產總值（GDP）數據，若數據理想，恒指有望進一步30500點關。



憧憬中美貿易談判的協議快將出爐，恒指自年初至今已連升3個半月，上周五恒指一度調整下試29700點後，受遠勝預期的中國出入口數據刺激，港股尾市突然倒升收市。京華山一研究部主管彭偉新認為，港股回調力度不大，形成高位整固格局，上升的形勢仍未破壞，他說：「而家係百零兩百點，一級一級咁摸住過河」，他認為恒指可上試今年高位30222點。



美股業績期展開



協同博勤金融行政總裁曾永堅則認為，目前環球股市最大阻力是憂慮經濟放緩，但中國上周五公佈的3月底廣義貨幣（M2）及社會融資規模均好過預期，美國的企業業績亦有不錯表現，均預示近期金融信心回穩，若本周三的中國GDP等數據再勝預期，本周恒指或可再破頂，上望30500點。惟他提醒，內地4月的流動性缺口慮憂未除，銀行拆息短暫上升，有機會成為A股的阻力。



夜期上周已重越三萬點



上周五夜期率先重越3萬點大關，收報30162點，高水252點。在美買賣的預託證券（ADR），其港股比例指數為30032，較上周五收市亦高123點。個股也普遍上升，滙控（005）ADR折算報67.51元，較港股收市升0.91%；港交所（388）報278.64元，升0.74%；中人壽（2628）收報21.27元，漲1.04%；騰訊（700）則報393.62元，微跌0.05%。



經濟數據焦點方面，本周除了周三的中國GDP，周一美國將公佈紐約聯儲製造業指數，周四可關注美國聯儲局公佈的經濟褐皮書，同日亦公佈零售銷售數字。



美股業績今周有花旗及高盛、美銀、IBM、Netflix、摩根士丹利、百事可樂、黑石和美國運通等派發成績表。本周五為復活節假期，港美兩地休市， A股繼續有市，北向的滬深股通則於周四提早關閉。



