區塊鏈金融工具應監管 實名制減洗黑錢機會

比特幣近年價格一再插水，而且醜聞不斷，但區塊鏈的應用日益廣泛，包括本港證監會在內的世界各地監管者均急於尋找規管方法。香港區塊鏈產業協會會長王俊文認為，區塊鏈技術和其金融屬性應分開規管，作為融資工具時，可借用證券法例，要求發行人提供審計報告，要求董事承擔責任和披露風險，以及實施實名制，便可給予加密資產一個有規管的雛形市場來發展。



據加密貨幣交易所Coinbase顯示，比特幣現價5074美元，較2017年12月的高位19539美元，已回落74%。比特幣作為區塊鏈技術的第一個應用，於2009年誕生。但王俊文指，加密貨幣發展至今，已不斷推陳出新。



他以武術門派作比喻，比特幣可說是區塊鏈技術的「大師兄」，是一種支付形式的代幣， 在一買一賣的交易過程中，僅用作支付，由於是第一代技術，應用限制很多。目前較多人用的加密貨幣是以太坊（Ethereum），可謂是區塊鏈技術的「二師兄」，除了支付功能，還加入了智能合約這種招式。隨着智能合約的應用和持續研發，區塊鏈已洐生出千萬個弟子。據Coinmarketcap計算，現時共有2171種加密貨幣，總市值超過1727億美元。



然而，區塊鏈的應用，與加密貨幣的價值沒有直接關係。王俊文續解釋，區塊鏈是一種分散式的記帳方法，有「不可逆轉」的特點。假設整個系統有100部電腦，即分別有100個紀錄相同的數據庫。當有黑客入侵時，任何修改都需要在同一秒內修改超過一半（即51部電腦）的數據庫的同一筆資料，才可真正竄改該筆資料，若只改動了少部份數據庫的資料，其他數據庫會自動還完被竄改的資料，做到記帳上不可逆轉。



現時大部份的區塊鏈應用均包括智能合約。智能合約猶如一張電子合約，假設甲和乙交易，在某年月日基於某些條件進行交易，一旦所有條件符合，系統便會將一個加密代幣，由一方交予另一方，交易便告完成。



對於與證券相似、帶有金融屬性的加密幣，王俊文認為，初期可用證券法例去規管，如要求核數師報告、需要律師參與，董事需要承擔法律風險和負責披露等，王俊文認為，實名制有助紀綠資金的來去，甚至紀綠掛單銀行戶口，相信可大大減少洗黑錢機會。 王俊民直言「支持」以加密貨幣進行集資等金融活動繼續在合法情況下發展。