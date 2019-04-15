富通科技增長引擎 加強雲計算人工智能

富通科技(465)去年調整策略，減少低毛利率業務，加強自主服務及自研產品銷售，令業績虧轉盈，並正式作出業務轉型。該公司行政總裁趙偉形容是「階段性調整完成」，未來會投入更多資源發展雲計算及人工智能(AI)業務，相信將成增長引擎，帶動公司表現持續改善。



趙偉表示，富通科技由1996年成立至今經歷3個階段，由傳統分銷業務轉向增值分銷業務，而2014年開始進入第三階段，由增值分銷轉向雲計算及智能應用業務。去年該公司減少、甚至終止了分銷業務中低毛利的部分，正式轉型，冀把握企業數碼化轉型的機遇。



終止毛利低分銷業務



旗下富通雲騰專注企業級雲計算業務，有自家品牌雲產品，為客戶提供多雲支撐服務，另與甲骨文及阿里雲等展開生態業務合作。他認為內地雲市場現時是百花齊放的局面，遠遠未達飽和，過去幾年私有雲及專屬雲的建設項目較多，但公有雲相對上屬初步發展階段，雲市場進入下半場，行業迎來高增長，服務商如該公司亦有望受惠。



研發開支將佔利潤15%



AI應用產品解決方案及新系統集成服務由旗下富通東方負責，首階段專注發展智慧醫療及智慧交通。



智慧醫療主要覆蓋醫療導診及單病種輔助診斷決策兩個範疇，該公司已與逾10家醫院合作，未來冀與區域性頂尖三甲醫院合作，繼而再覆蓋核心城市的三甲醫院。智慧機場交通方面，該公司去年年底中標首都機場第三航站樓智能運控項目，冀此項目可起示範作用，之後再與不同機場合作。



富通科技去年研發相關開支約2000萬元人民幣，佔利潤收入11%，他指隨著市場需求及業務發展，開支會逐年增加，但會將佔比控制在15%左右。對於未來收購方向，該公司主席陳健表示有在國內外物色AI及雲計算IT公司，着重目標公司是否了解客戶端應用。