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市場簡訊

2019-04-15 列印
‧御德國際控股（8048）以每股0.102元，配售最多1.1億股新股，佔擴大後股本5.81%，作價較上周五收市價折讓約19.69%。集資淨額約1092萬元，集資所得將用作未來業務發展目的及一般營運資金。

‧ 漢港控股（1663）旗下房地產項目「漢港 • 觀瀾」一期第二批合共176個住宅單位，於本3日在中國江西省宜春市公開發售。截至本月14日，其中172個單位已被認購，預售所佔比率約98%，認購金額約1.36億元人民幣；一期累計認購金額約3.08億元人民幣，累計合約銷售金額約2.26億元人民幣。

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