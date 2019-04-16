﻿貿談憂拖長 高盛收入遜預期 港股再失三萬關 美股回吐

美國芝加哥聯儲銀行行長伊雲斯進一步放鴿，表示現時的息率水平良好，預期直至明年秋季之前，息率都不需要作出變動，認為現時息率水平足以支持通脹前景，維持在2%或稍微高一點的水平。他表示聯儲局去年多番上調息口後，他曾擔心通脹會跌低於目標水平，幸好近期經濟數據顯示首季經濟稍為轉強。
中美貿易談判方面，美國財長努欽拒絕評論美國對華關稅是否維持，並稱中美貿易談判有進展，惟要達成最後協議還有更多工作要做。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26384點，跌27點；納斯達克指數報7976點，跌8點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見67.23港元，較香港收市價升0.13港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見386.34港元，較香港收市價跌1.86港元。此外，美國金融機構進入業績期，投資大行高盛公佈今年首季業績勝預期，惟收入88億美元卻下跌12%，低於預期89.7億美元，盈利按年下跌兩成，報21.82億美元，每股盈利5.71美元，高於市場預期的4.97美元，股價昨晚早段下跌3%報201.5美元；花旗首季盈利47.1億美元，上升1.9%，每股盈利1.87美元。
內險股逆市向上
此外，港股昨日表現虎頭蛇尾，3萬點關口得而復失。恒指高開逾200點後，一度升370點，見10個月高位30280點，並回補去年6月中的下跌裂口，惟其後跟隨A股回落，收市倒跌99點，以全日低位29810點報收，高低波幅近470點。市場人士認為，港股累升幅度大，加上暫未見特別利好新消息，料短期仍受制於30300點。
重磅藍籌股個別發展，金融股表現硬淨，滙控（005）升0.3%，收報67.1元；友邦（1299）升0.88%，報80元；恒生（011）則升0.91%，收報200.6元。不過騰訊（700）表現偏軟拖低大市，該股結束5連升，昨日跌1.42%，收報388.2元。
部份內險股有追捧，昨日逆市向上，其中新華保險（1336）即市見46.4元，升至逾一年高位，收市升3.47%，報44.75元，該股收市後公佈今年首3個月累計原保險保費收入為431.69億元人民幣，按年增9.47%。此外，中國太平（966）升2.22%，收報25.35；中國太保（2601）及中國財險（2328）分別升逾1%；中國人壽（2628）升0.71%，收報21.2元。