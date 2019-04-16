﻿貿談憂拖長 高盛收入遜預期 港股再失三萬關 美股回吐

今天在診所裏發生了一件尷尬事情，一位女士到診，進到小董診室時突然淚崩，待她平靜後：「你的護士姑娘們一直在稱呼我為『小朋友』⋯⋯」說完這句話又再別過頭去哭了，我翻了一翻她的病歷資料，四十七歲，她絕對不是小朋友了！「對不起！是我的同事們忙中有亂⋯⋯」誤會是因為她的高度不多於一百一十厘米，這是她來找小董的原因，希望下半生和下半身都能高一點。 侏儒症又稱「矮小症」，是指生長發育異常，且身型較正常人明顯矮小，只擁有成人身高一百四十七厘米或以下。侏儒症的病因可分為四大類，包括：遺傳、內分泌疾病、營養或代謝紊亂和骨骼疾病，當中種類超過二百種。 有數據顯示，每一萬名嬰兒中，有大約一至三名患...

2019-04-16