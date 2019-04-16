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﻿供樓拆息升至近兩厘

2019-04-16 列印
  港元拆息經過上周五急速回落後，昨已全線反彈，其中兩周拆息重上2厘水平，與供樓相關的1個月拆息亦撲向2厘。市場人士指出，由於IPO及復活節長假效應，料拆息將於現水平徘徊。

　　昨日短期拆息升幅較明顯，據財資市場公會的網頁資料顯示，1個月拆息升10點子，報1.98厘；1周及2周拆息分別升16點子及14點子，報1.99厘及2厘。至於隔夜息則升13點至1.81厘。

　　港匯窄幅上落，昨最多升50點子至全日高位7.8375兌1美元，最低報7.8451，截至晚上9時許報7.8392，升33點子。

　　展望本周，李若凡稱，上周五開始招股的申萬宏源逾90億元IPO或凍結一定的流動性，從而為港匯和拆息帶來短暫支撐。
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