友邦推自願醫保計劃 客戶先「包底」再索償

自願醫保計畫（VHIS）於4月正式推行以來，保險公司都爭飲頭啖湯，鬥推醫保計畫，友邦香港昨日推出自願醫保「尊尚計畫」，為其第二個靈活計畫產品，定位較高端，將不設逐一醫療項目賠償，而是客戶自費「包底」後，其餘醫療費用一筆過賠償，每年最高500萬元。



友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，自願醫保自月初推出兩周以來，客戶較關注扣稅優惠，相關網站按周瀏覽量多40%。



尊尚計畫的保障模式與坊間多數靈活計畫不同，不再就逐一醫療項目提供最高賠償額，而是賠償整體醫療費用，每年最高500萬元，終身保障額為2000萬元。惟客戶投保時，須選擇自付費，設有0元、16000元及25000元，即索償前須自資部分醫療費用。以一名30歲不吸煙男士計算，選擇自資25000元的一年保費為4640元，而自資0元的保費則為11440元。謝佩蘭表示，自付費與保費是「雞與蛋」的取捨，她建議市民選擇自願醫保特定服務時，須多方面考慮，「應該喺自己能力內，盡量利用現有稅務優惠，攞到自己同屋企人最大醫療保障為原則。」



每年保額最高500萬



謝佩蘭指出，尊尚計畫與友邦現有的「亞洲至尊」醫保計畫相似，惟尊尚計畫的終身及每年保障額較低，保費亦相應調低。她解釋，主要受到現行政策限制，靈活計畫的保障範圍規定只可加不可減，故留有部分空間。



客戶較關注扣稅優惠



自願醫保推出至今兩周，謝佩蘭發現，上周友邦的「友扣稅」網頁瀏覽量按周有40%增長，而客戶要求索取相關資料亦按周多逾60%。她並指出，轉投自願醫保的現有客戶中，有30%是主動進行，認為效果令人鼓舞，反映市民初步對自願醫保感興趣。



謝稱，數據反映扣稅優惠有效吸引打工仔制定退休計畫。另外她又指，目前投保靈活計畫的客戶較多，但強調觀察期短，未必反映實況。



