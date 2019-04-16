  • 2019年4月16日 星期二
  • 22º
  • 95%
熱門： 黃心穎許志安偷情聖母院深水埗槍擊案

日報新聞 > 財經

恒大增發美元優先票據

2019-04-16 列印
　　中國恒大（3333）昨日公布，增發美元優先票據，包括增發2022年到期2億美元、2023年到期4億美元及2024年到期4億美元的優先票據，每年利息分別為9.5%、10%及10.5%。恒大指，增發票據，目的是為現有債務再融資及用作集團資本支出，剩餘部分用作一般公司用途。票據將新交所上市及掛牌。

  目前，中國恒大正推介其上周（4月11日）發行的12.5億美元2022年到期、年息9.5%；4.5億美元2023年到期、年息10%；以及3億美元2024年到期、年息10.5%的優先票據。該公司昨天宣布增發的美元票據，將與4月11日發行的票據合併，及構成單一系列。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd