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中糧肉食四股東折讓 減持套現近9.7億

2019-04-16 列印
　　中糧肉食(1610)遭四股東減持，每股介乎3.02至3.1元，較昨日收市價3.3元，折讓約6.9%至9.3%，涉及3.12億股，料最多套現1.23億美元(約9.67億港元)。中糧收升1.5%，三連升兼創歷史新高。

　　彭博報道，減持的四個持股機構合共持有公司股權41.3%，而減持的股份佔整體約8%，交易由中金公司及摩根士丹利負責。報道指今次參與售股的股東包括霸菱私人基金、KKR、博裕資本及DCP Partners。

        另外，中糧肉食於昨日下午出現大手賣出，成交量為110萬，成交價3.33元，涉資366.3萬。分析認為，自今年初以來股價飊升，但相較同業估值仍算合理，其一原因是受豬肉價格近期上升影響，中糧的盈利能力依然強勁，但隨着投資者折讓減持，或會打擊投資情緒。

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