  • 2019年4月16日 星期二
  • 21º
  • 92%
熱門： 黃心穎許志安偷情聖母院深水埗槍擊案

日報新聞 > 財經

和黃醫藥申港上主板 長和將減持至五成以下

2019-04-16 列印
■和黃中國已在內地建立有盈利的商業平台。圖為行政總裁賀雋。
Previous Next

　　在美國納斯達克及英國AIM（另類投資市場）上市，長和（001）持有60.2%股權的生物製藥公司—和黃中國醫藥科技，昨日正式向港交所（388）遞交申請主板上市，保薦人為美林美銀及高盛。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd