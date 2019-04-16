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內地外匯佔款連跌八個月

2019-04-16 列印
　　人民銀行公布數據顯示，內地3月末央行外匯佔款跌幅加快，按月減少4.59億元（人民幣，下同）至21.25萬億元，為連續八個月下跌。人行貨幣政策委員會指出，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，不搞「大水漫灌」，以及保持流動性合理充裕。

　　分析指出，3月外匯佔款跌幅雖較2月有所擴大，但絕對規模仍然很小，這亦表明人行基本退出常態式干預，而中美談判整體向好，近期中國公布的經濟數據亦持續好轉。分析認為，人民幣不存在大幅貶值基礎，人行入市維穩條件不足，料外匯佔款變動有限。

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