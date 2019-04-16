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俄鋁攻美組合營涉15.6億

2019-04-16 列印
　　俄鋁（486）昨日公布，與Braidy Industries Inc.訂立意向書，於美國肯塔基州亞什蘭成立合營企業，為美國汽車及運輸業生產扁軋鋁材產品。俄鋁表示，對該項目的投資不超過2億美元（約15.6億港元），同時擁有該項目四成權益，將於今年第2季度簽立具約束力文件。有外媒指出，該合營公司建成後將成為美國近40年來規模最大的新建鋁加工廠。

        該公司公告顯示，上述合營工廠由美國初創公司Braidy Industries建立，原計畫明年在美國肯塔基州阿什蘭投產。俄鋁預計，對該項目的投資將限於2億美元，俄鋁將擁有該項目的40%權益。此外，Braidy Industries將擁有該項目的60%權益，項目債項將由金融機構撥支。

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