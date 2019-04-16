消息人士向本報透露，鑑於未來和黃中國醫藥將陸續有新藥進入臨牀後期測試，需要加大投資，加上中國內地進一步肯定生物製藥業為發展重點之一，而本港上市的生物科技股表現亦開始好轉，令公司決定乘機回歸本土市場；來港上市後，該公司會維持三地同時上市的地位。長和表示，有意在其公開發售時出售舊股，將其持股比例降至五成以下，以改善和黃中國醫藥的股份流動性。



據彭博引述消息人士指出，該公司擬集資5億美元（約39億港元），但規模仍可能有變，和黃中國醫藥對此不予置評。初步招股文件顯示，此次集資所得將用於推進臨牀藥的註冊試驗及可能提交新藥申請、支持進一步概念驗證研究、擴大癌症及免疫疾病產品組合及一般營運資金等。



長和持有該公司60.2%股權，為大股東。消息亦透露，長和有意在公開發售時出售舊股，把其持股比例降至50%以下，以改善和黃中國醫藥的股份流動性，上市後和黃中國醫藥將不再為長和的附屬公司，業績亦不再於長和的財務報表合併入帳。



有意先出售舊股



根據初步招股文件披露，和黃中國醫藥去年全年收入2.14億美元（約16億港元），按年跌11.23%；期內應佔虧損7480.5萬美元，2017年同期則蝕2673.7萬美元。和黃中國醫藥主力開發及商業化治療癌症及自身免疫疾病靶向治療及免疫療法，在中國開發及推出創新型抗癌藥物。該公司自主研發的用於治療轉移性結直腸癌的藥物「呋喹替尼」，是首隻中國自主研發的、獲無條件批准及之後商業化的靶向癌症治療藥物，於去年11月下旬正式以品牌名愛優特上市銷售。和黃中國醫藥目前有8種正在進行臨牀試驗的自主研發候選藥物，其中5種已經或將要開始全球臨牀開發。



