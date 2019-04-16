﻿中環IFC外望——支付寶冀2036年覆蓋20億客戶

支付寶在內地及海外發展迅速，阿里巴巴集團全球化業務總裁趙穎（見圖）表示，阿里巴巴旗下的支付寶平台已累積提供4000萬個工作機會，同時亦通過慈善活動幫助貧困家庭脫貧，她稱，阿里巴巴已制定長期的全球戰略計劃，將致力於更多企業展開合作，冀望於2036年覆蓋20億客戶，支持1000萬個盈利的中小企客戶，並創造1億個工作機會。



趙穎昨日又表示，集團在過去20年成長迅速，去年實現總商品交易額（GMV）逾7000億美元，預計至2020年可突破1萬億美元。趙穎表示，網上零售市場發展迅猛，2018年11月11日的淘寶「雙11」商品交易總額超過308億美元（折合約2416億港元），逾20萬間商家參與活動，創下歷史新高。她稱，截至目前，「雙11」活動已經覆蓋230個國家及地區的18萬個品牌，成為全球最大型的網上購物節日，集團希望進一步推動網上購物、銷售及支付更加全球化，令更多年輕群體參與其中。



建立人幣證券市場 澳門要分一杯羮



人民幣證券市場發展潛力厚，澳門也想分一杯羮。有內地媒體報道澳門金融管理局將在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場，以發展金融業另一支柱。



據內地媒體報道指，澳門正在修訂金融範疇的相關法律法規，並完善金融軟硬基建的配套，為澳門與鄰近地區的創新金融合作創造條件。此外，在投資合作方面，澳門財政儲備參與的「廣東粵澳合作發展基金」已於2018年正式成立，並正陸續分批分期注資。在監管合作上，粵港澳三地監管機構將透過磋商，積極探討在大灣區內建立金融監管協調及溝通機制，加強跨境監管及資金流動監測分析合作。



此外，報道續指，澳門金融管理局也致力推動「中葡金融服務平台」的構建。未來，將繼續加強宣傳推廣，將內地的工程機械、高鐵、造船等設備通過融資租賃公司拓展至葡語國家及「一帶一路」沿線市場。



澳門期望以多管齊下的方法，培養新的金融業增長點成為另一支柱產業，結合內地政府對澳門的中葡商貿合作服務平台的定位，探討發展符合澳門特色的金融產業及元素。



高瞻