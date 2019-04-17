﻿內銀股追落後 港股邁向三萬一 美企業績理想 杜指升67點

美國銀行首季純利增長破紀錄達73.1億美元，上升5.7%，每股盈利70美仙，高於預期的66美仙，不過集團預告首季利息收入大升的情，在今年餘下季度都不會再出現。集團首席財務官表示，今年全年的淨利息收入增長約為3%，低於去年的5%，及今年首季的6%的水平，消息令美銀股價受壓早段跌壓近2%。個人護理品牌強生首季盈利雖下跌一成四至37.5億美元，但較市場預期為佳，銷售衝破200億美元，較預期的196億美元為佳，股價一度上升2%。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26452點，升67點；納斯達克指數收報8000點，升24點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見68.02港元，較香港收市價升0.42港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見395.01港元，較香港收市價升1.41港元。
人行放水，重啟逆回購操作，市場憧憬貨幣政策寬鬆趨向不變，內地A股氣勢如虹，滬深兩市齊升逾2%，刺激多隻中資金融股領漲，為近日缺乏方向的港股成功企穩三萬點大關，尾段愈升愈有，恒指收市報30129，升319點，主板成交1042億元，連續兩日破千億元成交。分析預期，內地股市突破向上，加上中資金融股「追落後」，恒指仍有望進一步向上，或上試三萬一關。
人民銀行公開市場重啟逆回購，周二進行400億元人民幣7天期逆回購操作，為連續暫停18個交易日後恢復有關操作，單日淨投放400億元人民幣。內地股市全線轉強。上證指數重返三千二關，收報3253，漲2.39%，中止三日連跌；深成指數收報10287，揚2.33%。兩市成交合計7910億元人民幣。
周二恒指低開高走，向着周一高位30280進發。恒指先低開56點報29754，即穿10天線（29959），最多挫145點至全日低29665，及後受惠內地股市向上，港股由低位拗腰回升，及後愈升愈多，最多彈332點至30142，收報30129，升319點；國指也上揚，收造11821，揚189點。
內銀股升勢奪目，建行（939）升3.91%收報7.18元，成交56.88億元，為成交榜榜首；工行（1398）升3.08%收報6.03元，兩隻股份包辦升幅最大藍籌頭兩位。