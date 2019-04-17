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﻿陳德霖:置業能力差風險未減

2019-04-17 列印
  金管局總裁兼金融管理專員陳德霖昨日公佈，香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率仍然為2.5%，認為本地信貸過度增長所帶來的系統性風險並未減退，置業負擔能力依然較差，亦有跡象顯示住宅物業價格正回升。

        陳德霖表示，香港信貸過度增長所帶來的系統性風險並未減退。置業負擔能力依然較差，亦有跡象顯示住宅物業價格正回升。因此，現階段CCyB比率應維持於2.5%。如這些風險一旦實現，CCyB可提高銀行體系承受衝擊的能力。

　　陳德霖認為，2.5%的CCyB比率在當前情況下更為合適。CCyB可提高銀行體系承受衝擊的能力。

　　在去年的樓市調整期，市場不斷有聲音要求金管局放寬一些樓市逆周期措施，金管局多番表明樓市下行周期未能確立，故一直未有放鬆。
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