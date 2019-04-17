鍾國頌回朝掌港航 國泰購快運現變數

鍾國頌旗下香港航空諮詢服務公司，與 Frontier發表聯合聲明，指昨日港航特別股東大會上，在大股東Frontier支持下通過新董事任命決議，包括由鍾國頌出任主席，並稱會與現有管理層合作。
聲明指出，團隊重振後將制定計劃，確保港航今後財務穩健，包括有意解決內部一些交易遺留的問題，以及引入新投資等，探討多個方案。該公司已聘請核數師、法律顧問等獨立專業人士及機構，對港航的財務狀況進行第三方調查及評估。聲明強調港航的航班、乘客或員工均沒有影響，會如常營運。
鍾國頌一直被視為海航海外業務的「代理人」，包括持有港航及香港快運股權。惟去年他涉及海航內部的人事鬥爭，去年8月辭任港航董事職務，於年底其全權持有的香港航空諮詢服務，遭海航一方入稟追討8.5億元。鍾國頌上月表示有關訴訟已經撤銷，惟未有交代詳細。
有市場人士分析，港航的股權持有人大多是海航友好人士，今次鍾國頌再度躋身港航管理層，可能獲得海航默許，或意味雙方在香港快運出售股權上有一定共識，藉更換港航管理層建立一道契機，可消除內部障礙。國泰（293）上月公佈以49.3億元收購香港快運全數股權，惟遭其中一名中間控股的股東提出有意爭辯協議，市場估計爭辯很可能來自鍾國頌，而日前國泰顧客及商務總裁盧家培表示，收購變數來自海航內部的糾紛尚待解決。
根據去年傳媒報道及港航早前的發債文件顯示，海航已非港航的大股東，當時持股約27%。港航昨日表示，鍾國頌透過香港航空諮詢服務，間接持有港航27%股權，Frontier亦間接持有約34%股權，兩者合共61%。換言之，鍾國頌與Frontier聯手，已取得港航控制權。