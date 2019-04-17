  • 2019年4月17日 星期三
  • 22º
  • 91%
熱門： 黃心穎許志安偷情聖母院深水埗槍擊案

日報新聞 > 財經

工銀亞洲賺82.8億　

2019-04-17 列印
　　工銀亞洲去年稅後淨利潤82.78億元，按年增長6.6%。該行今年將拓展大灣區業務，在理財通、個人理財等加強服務。

　　工銀亞洲去年底的實現總資產餘額8936億元，總負債餘額為7763億港元，而貸款及客戶存款總額分別為4758億元和5335億元，按年增長3%及7%。至於去年平均資產收益率為0.9%，平均普通股本回報率則是9.56%。副主席兼行政總裁武龍指出，去年不良貸款率較同業略高，主要是因為中美貿易戰影響部分商業客戶的經營表現，但很快處理至可以承受的程度。

　　副行政總裁顧旋稱，去年業務保持良好發展，在存款、貸款等規模性指標收入有逾15%增長，而零售業務的利潤佔比超過10%，發展速度亦較其他業務較快。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd