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上商去年多賺17%

2019-04-17 列印
　　上海商業銀行受惠於淨利息收入增加，以及終止出售香港人壽保險帶來的特殊收益，2018年度多賺17.1%，全年綜合稅後溢利再創新高，錄得28.46億元。該行的業績報告顯示，去年收入按年升57.3%，至33.03億元，主要是由於手持上海銀行股份增值及遞延稅回撥；淨利息收入按年增加16.4%，期內淨息差為2.03厘，按年升17點子；另外，受累於去年下半年市場波動影響，其淨服務費及佣金收入只升6.5%。上海商業銀行行政總裁郭錫志昨日表示，銀行有部分貸款來自海外，主要是美國，有關貸款淨息差較本港淨息差多1厘，有信心維持整體淨息差持平。

        此外，港元拆息近期上升，上海商業銀行執行副總裁兼財資業務處總監黎健生昨表示，這主要由於資金集中於本港數家銀行，推高拆息，另外近期新股集資亦有影響。他又認為，本港仍面臨存款戰，但相信競爭最激烈的時期已過去。

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