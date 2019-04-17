延期年金實施兩周 七家保險共推九QDAP

保監局副總監(長期業務)呂愈國提醒市民提醒市民，購買QDAP時必須注意內部回報率、分紅實現率，以及中途退保所引致的損失等因素。
保監：注意中途退保損失
呂愈國表示，QDAP屬長期產品，須持續供款，因此市民購買時，應注意本身的長期供款能力、流動資金需要、購買目的及產品合適性。由於市民中途退保或會招致重大損失，故市民必須留意年金產品利益說明文件所顯示，包括保證回報及非保證回報在內的退保價值。而保監局已要求合資格延期年金須於小冊子上列明首年的退保價值。他舉例稱，現時有一隻供款5年、第10年開始取款的美元QDAP為例，若首年退保，只可取回兩成已繳保費。
此外，他指，市民購買年金時也須注意內部回報率及分紅實現率。基本上如保險公司的分紅保單的分紅實現率低於100%，保監局都會向保險公司作出了解；如低於50%，則看其會否調整預期回報及檢討現時的企業管治制度。他指，分紅實現率的高低主要與自保險公司的投資表現及其預期回報率有關。許美瑩稱，保監局正考慮要求保險公司每年都要通知客戶所購買分紅保單的實現率。
許美瑩表示，業界反映QDAP推出後，市場反應理想，現有其他多家保險公司對推售該產品均感興趣，有些已在申請及審批的過程中，其中有保險公司冀於下季加入戰團。