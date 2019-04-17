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WeLab虛銀最快半年內推出服務

2019-04-17 列印
　　香港金管局近期已經公佈首批獲得虛擬銀行牌照的名單，其中，中銀香港（2388）、渣打（2888）、WeLab、眾安虛擬金融等金融機構獲得牌照。WeLab虛擬銀行董事局主席陳家強昨日出席一論壇時表示，現正進行相關籌備工作，預計首批產品和服務將在6至9個月內推出。他又指，WeLab現時仍在招聘員工，亦會積極尋找合作夥伴。但他未透露增聘人員數目及相關投資額。

        中銀香港虛擬銀行籌備組組長王瀾在同一場合表示，虛擬銀行開啟了金融科技的新里程，但其網絡安全問題是各大金融機構面臨的一大挑戰。他稱，為確保數據安全，虛擬銀行需在規管體系中運作，而中銀香港未來將採用不同的網絡工具，同時其虛擬銀行數據中心將採取銀行業最高標準，以降低電子銀行的潛在風險。

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