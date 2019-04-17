中環IFC外望——AlipayHK易乘碼服務擴至九龍區

隨著電子支付平台普及，就連搭小巴用大餅的機會愈來愈少。繼今年1月AlipayHK旗下易乘碼（EasyGo）正式在港島線小巴8及8X號線上使用，再有11條港島線小巴昨日加入，易乘碼覆蓋範圍同時擴大至九龍區，47號線率先提供掃碼搭小巴服務。



AlipayHK公佈，自年初首次將易乘碼付款應用於8及8X號線後，運作暢順，昨日再將易乘碼乘車技術帶給九龍區居民，冠榮車行的九龍專線小巴47號線即日起可使用電子錢包繳付車資。唔單止咁，地鐵好快都可以用手機支付。



AlipayHK去年投得港鐵（066）二維碼收費系統項目，昨日宣佈委任高明科技工程（KML）為其中一間合作服務供應商，冀透過與擁有40年經驗的本地企業KML合作，以提升產品工程方案，為市民帶來可靠及方便的秒速入閘體驗。



Alipay Payment Services （HK） Limited （APSHK）行政總裁陳婉真表示，高興見到小巴及港鐵項目穩步推進，進度符合預期，期望涵蓋更多運輸領域。



藍十字區塊鏈索償App 手機申請三日批核



藍十字保險推出將區塊鏈（Blockchain）技術應用於醫療索償服務的手機應用程式，服務包括提供定位功能快速搜尋醫生或診所的位置、以QR Code登記及付款，以及可透過程式即時遞交門診索償申請等。藍十字保險執行董事尹志德表示，於手機應用程式上遞交門診索償申請，可以最快於三個工作天內批核。



他表示，若透過手機應用程式使用藍十字保險合作的門診，更可以QR Code登記和確認個人身份，以及作付款等用途，務求實現全面無紙化和無現金交易的數碼化流程。尹志德續稱，除了門診的醫療索償服務，期望未來能夠推出住院的醫療索償服務，但現階段住院的醫療索償由於文件資料較為複雜，故仍然需要透過填寫表格來索償。



他又稱，未來將會推出更多服務於手機應用程式中，例如投保的服務，包括購買旅遊保險、家居保險和寵物保險等服務。醫結聯合創始人及行政總裁楊廣榮表示，區塊鏈的技術能有助提升索償處理效率和完全性，創造新一代的醫療保險服務生態。



高瞻











