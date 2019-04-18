﻿經濟仍存下行壓力 內地首季GDP增6.4%

中國國家統計局昨日公佈，今年首季GDP（國內生產總值）21.34萬億元（人民幣，下同），按年增長6.4%，增速與去年第四季持平，略勝預期。國統局稱，今年首季國民經濟開局平穩，積極因素逐漸增多，市場信心增強；但全球經濟增長和國際貿易有所放緩，外部不確定性因素較多，內地結構性矛盾仍比較突出，經濟下行壓力猶存。



分析認為，中國經濟企穩信號明顯，未來三季GDP增速，料不會低於現時水平。花旗亦將今年內地經濟增速由原來的6.2%，調高至6.6%，主要由於對中美貿易糾紛進展看法轉趨正面，推動需求的政策亦見成效。



推動需求政策見成效



國務院總理李克強上月在兩會期間，為今年中國經濟增長設6至6.5%目標，為30年以來最低增長目標。昨日公佈的數據，亦符合官方預期。中國去年四個季度經濟增長率逐漸降低。市場此前預計，今年首季中國GDP增速將進一步跌至6.2或6.3%。數據顯示，雖然首季GDP增速仍能保持去年第四季水平，並明顯優於預期，但與去年同期和全年比較，按年增速分別回落0.4和0.2個百分點。



首季規模以上工業增加值按年增長6.5%，高於市場預期增5.6%；全國固定資產投資增6.3%，符合市場預期；社會消費品零售總額升8.3%，符合市場預期。單計3月，工業增加值增長8.5%，創下2014年7月以來最高水平；社會消費品零售總額升8.7%，亦創去年9月以來新高。



工業增加值增6.5%勝預期



國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇表示，中國今年首季經濟運行比較平穩，特別是3月份多數指標好於預期，市場預期不斷改善，積極因素逐漸增多。從整個首季來看，經濟運行是開局平穩、穩中有進。他續指，去年下半年以來，整個外部環境不是很好，從國際數據來看，世界國際貿易和世界經濟增長都在放緩，世界經濟的一些先行指標不同程度回落，世界經濟預期不是太好。不過，外界對中國經濟發展的信心和預期卻在改善。



交銀國際董事總經理洪灝認為，中國經濟企穩信號明顯，預計未來三季的GDP增速不會低於現時水平，但具體反彈幅度則難以預測。



招銀國際研究部首席經濟學家助理成亞曼則表示，當前中國經濟數據已見底回升，市場對中國經濟體信心開始提升，該行在年初時對中國全年GDP增速預期為6.3%，目前雖然未有作出調整，但由於首季表現「開門紅」優於預期，不排除會上調全年增速預測至6.4%。