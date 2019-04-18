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﻿美股靠穩先升後軟

2019-04-18 列印
　　臨近復活節假期，美股早段反覆，杜指早段曾升49點，其後倒跌61點，截至晚上11時，跌幅收窄至9點，見26443點；納指則升4點，報8004點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26449點，跌3點；納斯達克指數收報7992點，跌7點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見68.25港元，較香港收市價升0.40港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見393.91港元，較香港收市價跌1.69港元。

　　摩根士丹利公佈第一季淨收入102.9億美元，較市場預期的99億美元為佳；每股盈利11.39美元。
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