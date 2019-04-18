港航權鬥主席鬧雙胞 鍾國頌查帳阻中飽私囊

香港航空權鬥愈演愈烈，昨日有中間控股公司「香港航空控股」的董事揚言，股東鍾國頌入主港航的決議案無效，惟鍾國頌一方重申依足法定程序進行，並指出須捍衞港航的財務穩健與阻止進一步中飽私囊行為。



來自港航中間控股的「香港航空控股」，其獨立董事曾俊向本報表示，周二的特別股東大會，由於並未透過正當的會議程序召開，因此包括鍾國頌重掌董事局在內的決議無效。其後鍾國頌一方回應指，該特別股東會有法律意見支持，依足法定程序進行，鍾的任命亦獲大股東Frontier Investment Partner（Frontier）全力支持，並即時生效。



鍾國頌派獨立人士「查數」



代表鍾國頌的香港航空諮詢服務及Frontier發言人表示，港航正面臨嚴重的財務狀況，亦有財務上不當行為，鍾與Frontier兩大股東已聘請獨立專業人士及機構，對港航財務狀況進行第三方調查，旨在捍衞港航的財務穩健，並阻止進一步的關聯方交易和任何中飽私囊行為，會以務實態度尋求解決方法，但由於目前仍未獲得港航的財務數據，在不透明及不清晰下，難以實行具體方案。



據了解，鍾在周二早上掌權後，同晚已派獨立人士到港航突擊「查數」。一段港航員工拍攝的片段顯示，在獨立第三方到場時，有兩名未有證件識別的男子，企圖帶走一個行李箱，內裏載有大量疑似內部文件。有消息人士向本報稱，擔心是海航人士出手阻止調查。



有人欲帶走文件終失敗



港航內鬥劇烈，被指是鍾國頌一方與海航系正面交鋒，昨日港航主席亦鬧雙胞。有傳媒報道，一直打理港航的侯偉昨日繼續以主席身分，向員工發內部電郵，表示鍾國頌揚言入主的說法，源於股東糾紛，他會與管理層合作，採取實質行動。侯偉兩度強調，事件不會影響目前運作，港航可如常為乘客在復活節及勞動節提供服務，並呼籲員工保持耐性。港航於網站發表聲明，保證今次股東權鬥並無影響業務運作。



