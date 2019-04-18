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鐵塔首季多賺2.38倍

2019-04-18 列印
　　中國鐵塔（788）公佈，首季錄盈利12.84億元（人民幣，下同），按年增2.38倍，除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增三成四至135.9億元，期內營業收入增9.59%至188.97億元。該股昨日隨市向下，跌1.41%，收報2.1港元。

         按業務劃分，塔類業務收入按年增6.78%至178.57億元；室分業務收入增五成至5.89億元；跨行業站址應用與信息業務收入增2.73倍至4.21億元。季內最大收入來源仍是塔類業務，不過佔總收比例有所下降，由去年同期的97%下降至94.5%，而非塔類業務收入佔比由去年同期的3%上升至5.5%。

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