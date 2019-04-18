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兩成受訪市民預期樓價半年升30%

2019-04-18 列印
　　星之谷按揭轉介委託香港大學民意研究計劃進行2019年首季《港人樓市展望》調查結果顯示，六成市民預期未來半年樓價將持續上升，當中近兩成人估計樓價升幅達20%至30%，一反去年底同項調查所顯示超過一半人看淡樓市的悲觀情緒。是次調查又發現無樓的受訪者中，大部份人都無意置業。調查又顯示，僅8%受訪者看淡樓市，另有23%受訪者認為樓價短期內不會有任何變化。

        據今次調查顯示，預計未來6個月樓價會上升的受訪市民當中，有44%人估計樓市升幅近10%，有17%人更估計樓市升幅近20%至30%；而每三個人就有一個人未敢估計樓市升幅，只深信樓市會持續向上。

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