據今次調查顯示，預計未來6個月樓價會上升的受訪市民當中，有44%人估計樓市升幅近10%，有17%人更估計樓市升幅近20%至30%；而每三個人就有一個人未敢估計樓市升幅，只深信樓市會持續向上。
兩成受訪市民預期樓價半年升30%
據今次調查顯示，預計未來6個月樓價會上升的受訪市民當中，有44%人估計樓市升幅近10%，有17%人更估計樓市升幅近20%至30%；而每三個人就有一個人未敢估計樓市升幅，只深信樓市會持續向上。
8000的士車內裝Cam 工會斥敗類洩乘客片
「安心偷食」短片來自一部的士，觸發運輸界不齒疑向傳媒爆料之的士業人士。的士業界估計，現時全港約有八千部的士在車廂安裝攝錄鏡頭，佔總體四成四。有運輸業工會人士指，收過的士司機互傳偷拍乘客在車上纏綿的短片...
2019-04-18
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強調尋回黨魂榮譽及年輕人 郭台銘宣佈參加總統大選
在台灣，鴻海董事長郭台銘宣佈，參加二○二○年總統大選。他在國民黨中常會宣佈投入總統初選，強調無論身份為何，決心為國民黨找回黨魂、榮譽和年輕人三樣東西，必須團結愛黨愛國，國民黨才能受到人民的尊重。 郭台銘昨天上午前往新北市板橋慈惠宮參拜時表示，二○二○大選攸關台灣的未來，他一直都很關心，沒想到媽祖竟然跟他心有靈犀，幾天前託夢給他，叫他要出來為台灣做事。郭台銘說，他一定會遵照媽祖的指示來做。 郭台銘昨午到國民黨中央黨部，接受黨主席吳敦義頒發的「榮譽黨員」獎章。郭台銘宣佈，願投入二○二○總統國民黨內初選，不接受徵召，又指出若能在黨內初選選上，便會代表國民黨參選二○二○總統大選；若...
2019-04-18
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保聖母院鐘樓消防奮力搏鬥
巴黎聖母院起火，全球痛心！法國內政部次長努內斯指出，雖然大火足足焚燒了十五小時才被完全撲滅，但幸虧一眾消防人員奮力搏鬥，於周二早上把火撲滅，否則如果讓大火燒多十五至三十分鐘的話，聖母院兩座鐘樓便會倒塌。 當時消防員冒死在兇猛大火與西面兩座鐘樓之間製造一道水牆，令大火無法蔓延到兩座鐘樓。努內斯稱，大約二十名消防員不顧危險，奮不顧身留在燃燒的建築物內，在烈火和兩座鐘樓之間製造一道水牆，成功制止火勢蔓延到鐘樓。他們當時只剩下大約十五至三十分鐘時間，稍一遲疑，大火便會蔓延到鐘樓，後果不堪設想。 當大火燒得最猛烈時，專家已向官員發出警告，說如果兩座鐘樓受到波及，鐘樓內大鐘會墜下...
2019-04-18
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屋苑頻錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯助理區域經理馮根明表示，新元朗中心1座中層C室，面積466方呎，享開揚景觀，議價後以643萬成交，呎價13798元。原業主於02年以119萬購入，帳面獲...
2019-04-18
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經濟仍存下行壓力 內地首季GDP增6.4%
中國國家統計局昨日公佈，今年首季GDP（國內生產總值）21.34萬億元（人民幣，下同），按年增長6.4%，增速與去年第四季持平，略勝預期。國統局稱，今年首季國民經濟開局平穩，積極因素逐漸增多，市場信心...
2019-04-18
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求贏「玻」晉四 槍火再起
阿仙奴最近攻守兼備，不同賽事近六場入十球只失一球，包括上周四歐霸八強首回合主場2:0輕取拿玻里。今晚次回合作客，槍手有力再破近況低迷的對手晉級四強，讓球主客和受讓一球「客勝」可捧。 （Now643、有線616、656台、無線myTV Super頻道303周五凌晨3:00直播） 所有戰線近六場五勝一負、入十球失一球、當中五仗一球不失，足證兵工廠狀態勇銳。今晚造訪拿玻里前手擁兩球優勢也好，主帥烏尼提醒眾將不可鬆懈︰「我們現在的晉級機會參半，尤其今晚失去主場之利，必須更謹慎應戰。」 托拉拿：絕不死守 中場盧卡斯托拉拿也揚言，今晚一戰絕不死守︰「我曾在意甲立足，很清楚主隊的...
2019-04-18
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今天開幕 上海車展SUV大晒冷
今年踏入第18屆的上海國際車展，今天起一連八日（4月18日至25日），假上海青浦區國家會展中心舉行。兩家德國大廠福士（內地稱大眾）及平治均以強大陣容參展，不約而同帶來多款全新SUV玩樂車，迎合內地最熾...
2019-04-18
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蘇永康望好友携手渡難關 Sammi社交網轉黑疑對安仔心死
曾患抑鬱症的鄭秀文（Sammi），在老公許志安揭車廂偷食黃心穎一事後，未有開腔表態，只是將社交網的站專頁的封面圖片已轉為黑色，疑似暗示對安仔心死，而Sammi不少朋友及粉絲紛紛在網上為她打氣，希望她可...
2019-04-18
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社論——反的士偷拍 須補法律「窿」
「安心出軌」短片外洩引起熱議，大家剝完花生後，有否想過一旦發生在自己或親友身上，還會興奮地高談闊論嗎？的士是市民日常代步工具，車上安裝攝錄鏡頭，十分普遍，如何保障個人私隱不受侵犯，是「安心出軌」給大家八卦過後，政府相關部門、的士業界都要認真跟進的重要事項，以堵塞法例上存在的漏洞。 據法律界人士分析，的士在馬路上行走，位處公眾地方，若以車上鏡頭偷拍乘客並向外披露，有可能違反不誠實取用電腦罪或違反公眾道德罪，前者罪成最高刑罰五年監禁，後者罪成最高判監七年。然而，若的士司機偷拍乘客過程發生在私人地方，現行法例管不到，受害人只可以短片被公開後引起個人情緒、心靈或名譽損失，向司機民事...
2019-04-18
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順理成章——新馬賽冷場更好
剛周日舉行季內首場新馬賽，無疑出馬僅七匹，但筆者卻認為新馬賽的出馬數目寧少勿多。常見初次上陣的新馬，無論是那類編入四班與舊馬一同出賽的，或是在新馬賽首度登場的，不時都有鬧情緒的舉動。像早前蔡廄的「極速神驅」於初出一仗，在亮相圈便將鞍上人莫雷拉拋下。其實剛周日的「精彩千里」也有類似舉動，賽後更呈現煩躁不安。 這類情況不但會發生在亮相圈，即使馬匹入跑道前往起步點，以至在閘廂前巡行時，也常見這類毫無出賽經驗的年稚馬，會突然煩躁或驚恐。至於更大的麻煩還會在入閘時出現，其他在閘廂內或開閘時的事故，便更難預料。最嚴重的一類閘廂事故，是馬匹在閘內受驚而胡亂掙扎，有時馬腳會擱在閘內之間，甚...
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