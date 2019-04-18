傳限牌城市牌照擴容 內地汽車股齊爆升

據內媒報道，發改委或出台的政策主要包括限牌城市牌照大幅擴容，如北京翻倍，增加部份幾乎全部分配予新能源汽車；北京、上海無車輛的家庭可直接不拍牌買第一輛車；出台大氣污染專項基金，換新能源車的車主直接給補貼；對重點污染城市，計程車和網約車在2020年之後80%換成新能源車，並給快速通道享受高速和過路費優惠。
車業汰弱留強
受消息影響，本港汽車股昨日午後爆升，尤其是在新能源汽車板塊有所佈局的比亞迪，高見60元，創逾四個月新高，收造59.7元，漲13.71%，成交量達3807萬股，其A股亦漲停，報62.4元人民幣，創逾一年高。此外，本港藍籌股吉利汽車昨日飆12.83%；廣汽(2238)收報10.4元，升10.05%；北汽(1958) 收報6.35元，升6.72%。內地A股亦超過10隻汽車個股漲停。
畢馬威主管合夥人吳劍林昨日表示，汽車製造行業的十年黃金時代已逐步向白銀時代過渡，內地近年來雖有數百家新晉製車企業問世，惟因車業在發展初期有較大資金需求，受融資和銷售等方面的挑戰，相信未來數年逾一半車業將被市場淘汰。
另外，鴻海董事長郭台銘宣佈，參加台灣2020年總統大選。他在國民黨中常會宣佈投入總統初選，強調無論身份為何，決心為國民黨找回黨魂、榮譽和年輕人三樣東西。
郭台銘參選 富智康飆28%
消息刺激鴻海系公司爆上，其中富智康（2038）再炒高，一度高見1.42元，收飆28.2%，報1.41元，五日累飆58.4%；鴻騰（6088）急升10%，收報4.42元。