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李寧電商銷售 首季增近40%

2019-04-18 列印
　　李寧（2331）今年首季同店銷售按年錄得10%至20%中段增長，其中電子商務虛擬店按年增長30至40%高段。

        李寧公佈，同店銷售在三大銷售渠道而言，除了電商增長最高外，直接經營的零售錄得高單位數增長，而特許經銷商的批發業務則有10至20%低段增長。至於整個首季業務，零售與批發有10至20%高段增長，電商增幅則為40至50%低段。

        該公司亦指出，上月舉辦了今年第四季度訂貨會，撇除童裝品牌「李寧YOUNG」的李寧品牌產品，定單按年錄得10%至20%中段增長。

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