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中銀保監重拳打擊非法金融活動

2019-04-18 列印
　　中國銀保監會昨日發公告稱，按照建立符合現代金融特點、統籌協調監管、有力有效的現代金融監管框架要求，着力解決監管重疊和監管空白，新組建打擊非法金融活動局，重拳出擊嚴重影響正常金融秩序和經濟社會穩定的非法金融活動。

　　銀保監會稱，突出銀行業保險業服務實體經濟供給側結構性改革，在支持供給側存量重組、增量優化、動能轉換上拿出真招實招；大力疏通貨幣信貸傳導機制，有效解決資金傳導「腸梗阻」；穩妥推進結構性去槓桿，加大金融支持民營經濟力度，緩解小微企業融資難融資貴問題。

        公告又表示，銀保監會將主動配合整治地方政府隱性債務，穩妥處置高風險中小銀行及保險機搆等。

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