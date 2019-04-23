港股復市料窄幅整固 油價急升 杜指跌48點

白宮宣佈結束伊朗進口石油制裁豁免，刺激油價曾升近3%。美股則在上周五復活節休市後復市，杜指低開48點後，曾跌100點後回穩，跌幅曾收窄至14點，見26544點。納指則先跌後回升5點，見8003點；標普500指數則升不足1點，見2905點。Tesla有電動車在上海爆炸，股價急跌3.6%，報264美元。港股則於今日復市，有證券界人士認為，中港兩市本周將窄幅整固。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26511點，跌48點；納斯達克指數收報8010點，升11點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.86港元，較香港收市價升0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見390.52港元，較香港收市價跌1.08港元。



美封殺伊朗出口石油



美國白宮宣佈，美國總統特朗普決定不會更新伊朗5月到期的原油豁免政策，令伊朗原油出口降至零，打擊其主要收入來源，刺激紐約期油曾升近3%，每桶報65.87美元。油價今年以來已累升44%，昨日更創半年新高。



白宮聲明提到，美國、沙特及阿聯酋三大能源生產國已同意採取及時行動，確保在伊朗石油全部撤出市場之際，保證全球原油需求。美國國務卿蓬佩奧稱，有信心原油市場將維持穩定，將和原油生產商一起將此事對原油價格的影響降至最低。沙地能源大臣法利赫則稱，沙特密切關注原油市場波動，將和其他產油國一起合作確保供應充足。



美國總統特朗普去年單方面退出伊朗與六個世界大國之間的核協議後，美國於去年11月再次對伊朗石油出口實施制裁，但美國對八個減少伊朗石油購買量的經濟體給予豁免，允許他們繼續購買伊朗石油，毋須再遭受6個月制裁。根據數據顯示，伊朗四月出口量平均低於一百萬桶。



港股在復活節假期後復市，內地如常開市但表現疲弱，憂慮中央收水，A股全線下跌。上證指數高開7點後乏力，跌幅逐步擴大，收跌1.7%，至3215點；深證指數亦挫1.9%，報10224點；創業板指數跌1.1%，報1697點。各個板塊普遍下跌，金融、水泥、家電股等跌逾3%，豬肉及石油板塊則逆市上升。



滬深兩市表現疲弱



時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，港股從年初升至現時30000點關口喘息，料本周難有大變動。他指出，恒指上升動力減弱，近期亦有「聰明錢」在散貨，相信是大戶或基金公司借勢獲利，由於市場仍關注中美貿易談判協議出爐，在現價已充份反映下，須小心好消息出貨。