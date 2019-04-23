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內銀人事變動 陳四清掌工行

2019-04-23 列印
　　內地四大行再現人事更替。工行（1398）董事長一職在懸空三個月後，由原中行（3988）董事長陳四清昨日起出任工行黨委書記，在履行相關程序後，他將成為新一屆董事長。他在中行的空缺亦有繼任人替任，新浪消息指，人行副行長朱鶴新或接任中行新掌門人。

　　工行內部人士稱，昨日已開會宣佈最新人事安排。目前工行高層配置為「一正兩副」，在陳四清上任後還缺三位副行長，新董事長走馬上任後，如何協調分工及管理將倍受關注。這也是繼中行上一任董事長田國立，過檔出任建行（939）董事長後，又一次有國有大行董事長職位調動。

　　在陳四清到任後，工行高層班子包括董事長陳四清，行長谷澍，副行長胡浩、譚炯；首席風險官王百榮，董秘官學清。
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