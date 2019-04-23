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和電籲頻譜「做到最平」

2019-04-23 列印
■古星輝說：「依家大家就算拎左（頻譜），都未知點搵到錢」，因為5G生態及場景尚未出現。
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　　5G發展成為近年熱話，香港何時可應用5G備受關注。被認為是5G黃金頻段的3.3、3.5及4.9吉赫中頻段頻譜將以拍賣方式分配，和電香港（215）行政總裁古星輝表示，過往頻譜成交價「極貴」，除了競爭激烈，與拍賣底價過高有關，籲政府聆聽業界聲音，將底價「做到最平」；另他預期最快2020年下半年5G才有機會於小範圍內應用。

　　通訊局早前計劃在今年7月至8月拍賣3.5吉赫頻帶，其後再陸續拍賣3.3及4.9吉赫頻帶，採用拍賣方式下，不排除有新競爭者加入，競爭或推高成交價格。古星輝直言，觀察以往拍賣頻譜的情況，成交價「不是偏貴，是極貴」，相對其他市場的成交價可能貴7至8倍或以上，對業界及香港長遠發展並非好事。

　　除了競爭激烈，底價過高亦是原因之一，業界有向政府反映希望降低拍賣底價，他說：「底價不是零都好，都做到最平」，不應預先抬高價格，頻譜價值應由市場判斷。

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